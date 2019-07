Il Regno Unito rafforza la presenza militare della Royal Navy nel Golfo, sullo sfondo delle tensioni incrociate con l'Iran di questi giorni a colpi di sequestri e presunti tentativi di sequestri di petroliere.

Londra ha annunciato l'invio del cacciatorpediniere Duncan, addetto di solito alla scorta di unità militari, al posto della Montrose: una fregata, appartenente a una classe di navi generalmente più piccole e impiegate per la sola protezione di mercantili. Lo ha detto un portavoce del governo.

"Come parte della nostra presenza di lunga data nel Golfo Persico, la Hms Duncan viene inviata per assicurare che il Regno Unito possa continuare, al fianco dei partner internazionali, a sostenere la libertà di navigazione dei vascelli in transito attraverso una rotta vitale", ha sottolineato il portavoce del governo britannico.

In precedenza il ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, candidato in casa Tory alla successione a Theresa May a Downing Street nel ballottaggio con Boris Johnson, aveva dal canto suo evocato la necessità di un rafforzamento generale della Royal Navy e della costruzione di nuove navi da guerra alla luce delle tensioni internazionali, in particolare di quelle con l'Iran.

"Se diventerò Primo Ministro, io porrò questo impegno come parte di una più vasta revisione della nostra capacità di difesa", ha scritto Hunt sul Daily Telegraph, dopo aver ribadito l'accusa a Teheran d'avere cercato di bloccare nello Stretto di Hormuz la petroliera British Heritage "impegnata in una legittima attività commerciale" e di rappresentare "una minaccia incredibile" per gli interessi britannici.

Il favorito Boris Johnson, interpellato sullo stesso tema, ha poi a sua volta promesso di voler mantenere un atteggiamento "molto, molto duro" nei confronti dell'Iran.

Neuer Inhalt Horizontal Line