Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 16.44 05 giugno 2018 - 16:44

Il ministro israeliano dell'Intelligence Israel Katz ha invocato "una coalizione militare" contro l'Iran composta dalle potenze occidentali e dagli alleati arabi se Teheran dovesse aumentare l'uranio arricchito.

In una dichiarazione alla Radio pubblica, citata dai media, Katz ha detto che "se gli iraniani non dovessero arrendersi ora e dovessero tornare" ad un arricchimento non controllato "ci dovrebbe essere una dichiarazione chiara del presidente Usa e di tutta la coalizione occidentale. Gli arabi e Israele dovrebbero anche esserci".

E il messaggio dovrebbe essere: se l'Iran riprende ad arricchire uranio in modo da consentirgli di costruire una bomba atomica, "si formerà contro di loro una coalizione militare".

