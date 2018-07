Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha detto che il suo Paese deve stringere i suoi rapporti con quelli europei, per rilanciare la propria economia, ma essere più duro con gli Stati Uniti.

Parlando a un incontro con il presidente, Hassan Rohani, e il suo governo, Khamenei ha detto: "Dobbiamo dare mostra di forza con gli altri, in particolare con gli americani. Ovviamente gli europei devono offrire le necessarie garanzie che il patto sul nucleare vada avanti. Ma noi, per la crescita della nostra economia, non possiamo fare affidamento su di esso".

In Iran riformisti e conservatori hanno punti di vista diversi sulle cause delle difficoltà economiche che la Repubblica islamica sta affrontando. I moderati e riformisti ritengono che sia da imputare all'uscita unilaterale degli Usa di Donald Trump dall'accordo e del conseguente ripristino delle sanzioni, mentre i conservatori danno la colpa alla 'debolezza' di Rohani.

