Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 novembre 2009 12.31 03 novembre 2009 - 12:31

TEHERAN - Con il presidente Barack Obama gli Stati Uniti rimangono "la vera potenza arrogante" e l'Iran "non si farà ingannare" entrando in negoziati con loro. Lo ha affermato oggi la Guida suprema, ayatollah Ali Khamenei.

"Gli Stati Uniti rimangono la vera potenza arrogante e l'Iran non sarà ingannato dai loro apparenti gesti di pace se non rinunceranno al loro atteggiamento arrogante", ha detto la Guida iraniana, citata dalla televisione di Stato, alla vigilia del 30/o anniversario dell'assalto all'ambasciata americana a Teheran.

"Mentre sorridono - ha aggiunto Khamenei - gli americani nascondono un pugnale dietro la schiena. Le loro intenzioni non sono cambiate. I responsabili governativi (iraniani) che dovessero essere ingannati da quel loro sorriso tattico sarebbero degli ingenui".

È questo il segnale di chiusura più netto lanciato da Khamenei alle proposte di dialogo avanzate da Obama fin dalla sua elezione alla Casa Bianca.

Neuer Inhalt Horizontal Line