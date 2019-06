Il presidente del parlamento iraniano Ali Larijani ha accusato indirettamente gli Stati Uniti di essere dietro l'attacco a due petroliere nello Stretto di Hormuz.

"Gli Stati Uniti - ha detto - hanno una storia di precedenti nel fabbricare tensioni per usarle come scusa per un'aggressione".

Tra queste Larijani sembrerebbe mettere anche l'attacco giapponese a Pearl Harbor, che portò all'intervento americano nella Seconda guerra mondiale. A suo parere, "gli americani presero di mira le loro navi vicino al Giappone per avere un pretesto per iniziare la guerra con quel Paese".

