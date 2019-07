Germania, Francia e Regno Unito hanno convenuto di "non voler unirsi alla strategia della massima pressione" che gli Usa stanno attuando nei confronti dell'Iran. Lo ha detto, riferisce la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas.

Secondo Maas i tre Paesi, parti europee dell'accordo sul programma nucleare iraniano (Jcpoa), hanno inoltre concordato di "non volere alcun ulteriore innalzamento della tensione" nel Golfo Persico.

"Abbiamo bisogno di ridurre la tensione, e questa è la stessa opinione dei miei colleghi britannico e francese", ha proseguito Maas anche se, ha rilevato, "ci sono degli incidenti che bisogna affrontare. A un certo punto si dovranno portare gli Stati del Golfo al tavolo dei negoziati per discutere di questioni di sicurezza marittima". L'obiettivo è istituire un sistema di sicurezza comune che sorvegli la navigazione negli stretti del Golfo Persico al fine di "rendere più difficile per l'Iran trovare giustificazioni per il sequestro delle navi".

