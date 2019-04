La seconda compagnia aerea iraniana, la Mahan Air, ha annunciato l'avvio di collegamenti diretti con il Venezuela nell'ambito di un rafforzamento dei rapporti commerciali tra i due Paesi sullo sfondo delle sanzioni Usa. Lo riporta l'agenzia stampa Irna.

Il primo volo diretto a Caracas è partito oggi dall'Imam Khomeini International Airport di Teheran con a bordo una delegazione del ministero degli Esteri iraniano.

Washington ha inserito nel 2011 la Mahan Air nella lista nera delle entità iraniane colpite dalle sanzioni Usa accusandola di assicurare "un supporto finanziario e tecnico" ad alcuni gruppi legati alla Guardia rivoluzionaria iraniana, accusata dagli Stati Uniti di complotto.

Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripristinato le rigide sanzioni contro l'Iran dopo avere abbandonato l'anno scorso l'accordo del 2015 sul nucleare e ha rafforzato le sanzioni contro il Venezuela per indurlo a trasferire il potere all'opposizione.

Il volo diretto da Teheran a Caracas ha una durata di 16 ore, ha precisato il portavoce dell'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana, Reza Jafarzadeh.

Gli Usa nel 2011 avevano accusato la Mahan di collaborare alle attività della Forza Qods, il contingente delle Guardie della Rivoluzione responsabile per le operazioni all'estero. Recentemente anche Francia e Germania hanno messo al bando la compagnia, accusandola di trasportare materiale militare e truppe iraniane verso Paesi mediorientali in cui sono in corso guerre civili, come la Siria.

Sia Teheran sia Caracas sono soggette a sanzioni americane e mantengono relazioni di stretta amicizia inaugurate durante la presidenza di Mahmud Ahmadinejad in Iran e di Hugo Chavez in Venezuela.

