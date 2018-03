Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Gli iraniani manifestano in diverse città del Paese per commemorare il 39/mo anniversario della Rivoluzione islamica.

Le autorità e i media hanno invitato la popolazione a partecipare ai raduni per dimostrare l'unità del Paese davanti alle recenti minacce degli Stati Uniti, e alle tensioni nella regione, in particolare in Siria e Yemen, sulle quali Teheran e Washington si accusano a vicenda di interferire.

I dimostranti hanno urlato slogan anti americani e anti israeliani, alcuni hanno portato una bara simbolica di Israele.

A Teheran, nel viale Enghelab, è stato mostrato un modello del missile balistico costruito dalle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie rivoluzionarie, che ha una gittata di 2000 chilometri. I modelli di altre armi iraniane, come navi e sottomarini, sono stati esibiti anche nei cortei verso piazza Azadi ('Libertà') dove è atteso il discorso del presidente Hassan Rohani.

Alcuni dimostranti estremisti chiedono inoltre di punire i manifestanti che sono scesi in piazza negli ultimi mesi in diverse città contro il carovita, i problemi economici e sociali del Paese e contro il sistema.

