L'attacco saudita di ieri al porto yemenita di Hudayda sul Mar Rosso, è secondo il ministro degli Esteri iraniano un segnale che i sauditi stessi non crederebbero al coinvolgimento iraniano negli attacchi alle strutture petrolifere saudite dello scorso 14 settembre.

In un messaggio su Twitter, Mohammad Javad Zarif sottolinea: "dato che il regime saudita ha incolpato l'Iran, senza alcun fondamento, per gli attacchi, è curioso che si stanno vendicando contro Hudayda, rompendo un cessate il fuoco delle Nazioni Unite. È chiaro che anche i sauditi stessi non credono alla finzione del coinvolgimento iraniano".

Zarif, in un'intervista all'agenzia Irna, ha anche affermato che le sanzioni Usa contro la Banca centrale iraniana e il Fondo di sviluppo nazionale indicano la "frustrazione" statunitense e la "fine incombente" della sua politica di "massima pressione". L'"inaccettabile" misura Usa rivelerebbe il tentativo di ostacolare la consegna di generi alimentari e medicine al popolo iraniano. "Questa misura viola tutti gli impegni internazionali, non solo l'accordo sul nucleare del 2015, ma anche i riconosciuti principi internazionali sull'immunità delle banche centrali", ha sottolineato.

