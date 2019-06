Gli Stati Uniti hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence iraniano che gli 007 Usa credono sia dietro all'attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman. Lo riportano media americani.

L'operazione dello Us Cyber Command è avvenuta giovedì, lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche in Iran.

Il cyber attacco lanciato dagli Usa contro l'Iran avrebbe "disabilitato" i sistemi informatici di controllo dei lanciamissili iraniani, secondo i media che hanno riferito la notizia. Secondo gli esperti, è tuttavia difficile stimare l'entità dei danni prodotti.

