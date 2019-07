Gli Usa non vogliono la guerra con l'Iran, ma non cederanno, dice Mike Pence

"Gli Usa non cercano la guerra con l'Iran. Desideriamo parlare. Desideriamo ascoltare. Ma l'America non cede": lo ha detto il vicepresidente Mike Pence alla conferenza del Christians United for Israel advocacy group.

"L'Iran non deve confondere la moderazione americana con una carenza di risolutezza americana", ha aggiunto, assicurando che l'amministrazione Trump è pronta a proteggere gli interessi e le vite degli americani.

Neuer Inhalt Horizontal Line