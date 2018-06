Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 20.37 26 giugno 2018 - 20:37

La polizia ha disperso con violenza i dimostranti al Gran Bazar di Teheran, e in altri mercati in sciopero della città, che per il terzo giorno consecutivo protestavano contro il carovita.

Alcuni filmati, pubblicati sui social media, mostrano gli agenti che sparano colpi di pistola altezza uomo, ma non è possibile confermare l'autenticità dei video.

Le proteste sono andate in scena anche in diverse altre città del Paese, nonostante l'ondata di arresti e i moniti delle autorità.

Le dimostrazioni sono collegate alle preoccupazioni sulla situazione economica del Paese, anche alla luce dell'incertezza sul futuro dell'accordo sul nucleare.

Ma diversi esponenti dell'area moderata e liberale del Paese affermano che dietro alle proteste ci siano gruppi politici che vogliono creare instabilità, compreso quello legato all'ex presidente conservatore Mahmud Ahmadinejad, per minare la credibilità di Hassan Rohani.

Anche in Parlamento, Rohani deve fare i conti con l'ala ultraconservatrice, che gli ha dato una scadenza di 15 giorni entro cui presentare un programma economico, altrimenti "verrà avviata la procedura di impeachment".

