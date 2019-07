Gli Usa hanno sanzionato 12 tra entità e individui basati in Iran, Belgio e Cina legati alle attività di proliferazione nucleare della società iraniana 'Centrifuge Technology Company', conosciuta con il suo acronimo persiano Tesa.

Lo ha annunciato il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo. I loro beni negli Usa saranno congelati e agli interessati sarà negato l'accesso al sistema finanziario americano. Inoltre saranno designati online come promotori della proliferazione di armi di distruzione di massa.

"Gli Stati Uniti condannano fortemente la recente espansione delle attività nucleari sensibili dell'Iran, incluso l'aumento delle sue scorte di uranio arricchito a basso livello e di uranio arricchito sopra il 3,67%", dichiara Pompeo. "Non c'è alcuna ragione credibile per l'Iran di estendere il suo programma nucleare in questo momento e in questo modo se non come tentativo trasparente di estorcere la comunità internazionale", aggiunge.

