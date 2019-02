Le sanzioni sull'Iran e la crisi mediorientale sono alcuni dei temi sul tavolo nell'incontro odierno a Bruxelles tra l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ed il segretario di Stato Usa Mike Pompeo.

Mogherini ha sorriso e ha stretto la mano al capo della diplomazia a stelle e strisce che ha ricambiato, ma diversi osservatori sono convinti che la colazione dovrebbe s9volgersi in un clima franco fra i due, specie dopo l'appello lanciato ieri dal vicepresidente Usa Mike Pence agli alleati europei di ritirarsi dal patto sul nucleare di Teheran, appello caduto nel vuoto.

Alla conferenza sul Medio Oriente, voluta da Washington, che si è tenuta a Varsavia, e alla quale non ha partecipato Mogherini, non è infatti passata la linea Usa anti-Iran con l'Europa che ha sottolineato la sua volontà di non archiviare l'accordo sul nucleare e mantenere aperto il dialogo con Teheran.

