Pompeo mette in guardia Teheran.

"L'ultimo sviluppo del programma nucleare iraniano condurrà ulteriore isolamento e sanzioni": lo ha twittato il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Questo dopo la conferma che Teheran ha cominciato ad arricchire l'uranio oltre il limite previsto dall'accordo sul nucleare, da cui gli Usa sono usciti.

"Le nazioni devono ripristinare il vecchio standard di zero arricchimento per il programma nucleare iraniano. Il regime iraniano, armato con le armi nucleari, porrà un pericolo ancora più grande per il mondo", ha aggiunto.

