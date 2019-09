Le posizioni di Iran e Francia si sono avvicinate su molti aspetti relativi al mantenimento dell'accordo sul nucleare del 2015.

In particolare ciò è avvenuto dopo la conversazione telefonica di sabato scorso tra i presidenti Hassan Rohani ed Emmanuel Macron. Lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei, citato dall'Irna.

I due Paesi stanno conducendo le trattative più serie finora per cercare di salvare l'intesa, proseguendo nella discussione dei dettagli tecnici anche durante la visita odierna in Francia della delegazione guidata dal viceministro degli Esteri Abbas Araghchi, ha aggiunto il portavoce. "Se la questione verrà risolta, l'Iran non intraprenderà il terzo passo" di disimpegno dal patto, previsto da venerdì, ha concluso Rabiei.

