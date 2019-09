L'Iran è pronto ad avviare negoziati con gli Stati Uniti per uno scambio di prigionieri tra i due Paesi: lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Abbas Maleki, citato dall'agenzia IRNA.

La proposta è stata fatta dopo che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, in risposta a una richiesta del ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif di visitare l'inviato iraniano delle Nazioni Unite in un ospedale di New York, ha sottolineato che, per ottenere il permesso, l'Iran dovrebbe rilasciare i cittadini americani, che sono stati "erroneamente" arrestati in Iran.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.