I partner europei dell'accordo sul nucleare iraniano "non hanno rispettato gli impegni" dopo il ritiro unilaterale degli USA e Teheran farà un altro passo verso un disimpegno dall'intesa se entro giovedì non avrà quanto richiesto a compenso delle sanzioni americane.

Lo ha confermato il presidente iraniano Hassan Rohani in un discorso al Parlamento di Teheran, citato dalla tv di Stato.

"Ciò che chiediamo agli altri Paesi è che continuino a comprare il nostro petrolio. Se entro giovedì questi negoziati non porteranno risultati, annunceremo il terzo passo della riduzione dei nostri impegni", ha detto il capo del governo della Repubblica islamica, mentre sono in corso colloqui diplomatici dell'ultim'ora in Francia con una delegazione tecnica di economisti iraniani, guidata dal viceministro degli Esteri Abbas Araghchi.

Le trattative, ha precisato, potranno comunque continuare "anche dopo" questa terza fase. Rohani ha inoltre sottolineato ancora una volta che qualsiasi misura verrà adottata sarà reversibile "in non molto tempo" come quelle precedenti, consistite prima nel superamento delle riserve ammesse di uranio a basso arricchimento e acqua pesante e poi nel ritorno all'arricchimento dell'uranio sopra la soglia consentita del 3,67%. Secondo le ultime rilevazioni note, Teheran sta al momento arricchimento l'uranio al 4,5%.

