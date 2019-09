Visto che non ci sono prospettive di raggiungere un'intesa in tempo, "l'Iran avvierà domani un terzo step molto importante nella riduzione dei suoi obblighi dell'accordo sul nucleare, al termine dell'ultimatum di 60 giorni all'Ue per rispettare i suoi impegni".

Lo ha detto in una riunione di gabinetto il presidente iraniano Hassan Rohani, anticipando però che verrà dato un altro ultimatum di 60 giorni agli europei per proseguire i negoziati.

"Il terzo step potrà non apparire impressionante, ma è di straordinaria importanza e accelererà considerevolmente le attività dell'Organizzazione per l'energia nucleare" iraniana, ha aggiunto Rohani, senza svelare ancora il contenuto delle misure che verranno adottate.

L'Iran ha annunciato che accetterà di tornare a rispettare i limiti dell'accordo sul nucleare del 2015 solo "se la Ue aprirà una linea di credito di 15 miliardi di dollari per un periodo di quattro mesi" per pagare le esportazioni petrolifere di Teheran, che dovrebbero riprendere nella loro totalità verso i Paesi europei.

