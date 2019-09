L'Iran non intende avere colloqui diretti con gli Stati Uniti se non tolgono tutte le sanzioni.

Secondo il presidente Hassan Rohan l'Iran non intende "avere colloqui diretti con gli Stati Uniti", ma "se tolgono tutte le sanzioni, sarebbe possibile parlarci durante gli incontri del 5+1 (i firmatari iniziali dell'accordo sul nucleare, ndr) come in passato".

"Forse c'è stato un fraintendimento. Lo abbiamo detto svariate volte e lo ripetiamo: non c'è stata alcuna decisione di tenere colloqui bilaterali con gli Stati Uniti. In linea di principio, non vogliamo colloqui bilaterali con gli Stati Uniti", ha detto Rohani in un discorso al Parlamento di Teheran, dopo che nei giorni scorsi al termine del G7 il presidente francese Emmanuel Macron aveva auspicato un suo faccia a faccia con Donald Trump.

"Abbiamo ricevuto diverse proposte" per colloqui diretti con Washington "e la nostra risposta è sempre stata negativa", ha aggiunto il presidente della Repubblica islamica, citato dai media statali.

