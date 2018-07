Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 luglio 2018 13.37

Il presidente Hassan Rouhani ha promesso che non ci saranno problemi nel fornire alla gente quanto necessario per i loro bisogni essenziali e ha detto che il governo, compresa la Banca centrale, farà tutto il possibile per soddisfare le richieste degli iraniani.

A seguito del ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare a maggio, i problemi economici dell'Iran si sono esacerbati. La situazione economica ha provocato forti proteste e scontri con la polizia negli ultimi mesi per questioni come l'aumento dei prezzi e ripetute interruzioni di acqua ed elettricità in molte città del paese, con morti e arrestati.

Rohani ha affermato che le sanzioni degli Stati Uniti hanno esercitato pressioni sul popolo iraniano: "Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo - ha detto -, Washington è diventata ancora più isolata. Gli uomini di Stato americani perseguono soltanto l'avventurismo e atti illegali contro l'Iran ma anche contro altre nazioni e persino contro i loro stessi alleati".

