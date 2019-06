Secondo il presidente iraniano Hassan Rohani "gli USA hanno scelto la via sbagliata e l'UE non ha preso misure sufficienti per tutelare l'accordo sul nucleare. Entrambi dovrebbero tornare a rispettare i loro impegni dell'intesa, perché sarebbe nel loro interesse".

"Oggi la Casa bianca è confusa e fa dichiarazioni infondate e ridicole. Dico agli americani che il cammino che avete scelto è sbagliato", ha detto Rohani parlando ai membri del suo governo a Teheran.

Rivolgendosi poi direttamente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto: "Sei preoccupato delle armi nucleari? Allora perché resti in silenzio su quelle dell'usurpatore Israele e ne difendi il regime?

"Non sai - ha continuato - che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica continua le sue ispezioni (in Iran) e del resto noi rispettiamo il trattato di non proliferazione nucleare? Non sai che la fatwa della Guida (Ali Khamenei) dice che le armi nucleari sono haram (proibite dalla fede islamica, ndr)? Quindi le tue affermazioni e i tuoi scopi sono infondati".

