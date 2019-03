Il presidente Hassan Rohani in visita in Iraq

Il presidente iraniano Hassan Rohani ha incontrato oggi nell'ultimo giorno della sua visita in Iraq la massima autorità sciita del Paese, l'ayatollah Ali al-Sistani. Lo riporta l'agenzia ufficiale iraniana Irna.

L'incontro è avvenuto a Najaf, nel sud dell'Iraq, dove si trova la base operativa dell'ayatollah al-Sistani. Alla riunione erano presenti anche il ministro degli Esteri Javad Zarif e l'ambasciatore a Baghdad Iraj Masjedi.

Il prestigioso incontro per la comunità islamica sciita potrebbe avere un peso negli equilibri interni iraniani alla luce delle crescenti pressioni dei conservatori sul governo moderato. Nel 2008, durante la prima visita in Iraq di un presidente della Repubblica islamica dopo la fine della guerra negli anni Ottanta, Mahmoud Ahmadinejad non fu accolto da Sistani.

