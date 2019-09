Il presidente iraniano Hassan Rohani è partito stamani per New York, dove parteciperà all'Assemblea generale dell'Onu e intende presentare il suo piano di pace per la regione, definito "Coalizione per la speranza".

Lo riferisce l'agenzia Irna, citando l'ufficio per la comunicazione presidenziale di Teheran.

Il capo del governo della Repubblica islamica incontrerà anche diversi leader mondiali, mentre resta escluso al momento un faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump. Per Rohani sono anche previsti incontri con i media internazionali e una conferenza stampa al termine del summit. Il suo ritorno in patria è atteso giovedì sera.

"Per noi è essenziale partecipare all'Assemblea generale dell'Onu e avere colloqui a vari livelli. Le crudeli azioni che sono state compiute contro la nazione iraniana e le complicate questioni che la nostra regione si trova di fronte devono essere spiegate ai popoli e ai Paesi del mondo", ha detto Rohani ai reporter all'aeroporto Mehrabad di Teheran, prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti.

A New York troverà ad attenderlo il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, che era già partito venerdì scorso.

Neuer Inhalt Horizontal Line