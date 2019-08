Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni contro la petroliera iraniana Adrian Darya 1 che, secondo il segretario di Stato Mike Pompeo, sarebbe diretta in Siria in violazione delle sanzioni contro Damasco e degli impegni assunti da Teheran.

In una nota, il dipartimento del Tesoro ha affermato che la Adrian Darya 1 è stata usata per trasportare 2,1 milioni di barili di greggio iraniano a beneficio dei Guardiani della rivoluzione per finanziare "attività malvagie e propagare il terrorismo".

