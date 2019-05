È scattato oggi il divieto totale all'import di petrolio iraniano deciso dall'amministrazione Trump lo scorso aprile, quando l'amministrazione americana ha annunciato che non rinnoverà le esenzioni concesse finora ad otto Paesi.

Chi non si adeguerà d'ora in poi subirà le sanzioni Usa.

Dopo l'annuncio a sorpresa della scorsa settimana del presidente degli Stati Uniti di Donald Trump di non rinnovare le esenzioni per otto Paesi gli esperti si attendono ora che l'amministrazione statunitense inizi da una stretta graduale su queste esenzioni - ogni sei mesi - fino ad arrivare all'obiettivo di zero esportazioni.

Questo per permettere soprattutto a Paesi come Cina, India e Turchia di fermare progressivamente i loro acquisti di petrolio dal Teheran.

