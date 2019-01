In Iran passa una rotta della droga.

Gli agenti del ministero dell'Intelligence in Iran hanno scoperto un carico di oltre 600 chilogrammi di eroina in partenza da un porto nel sud del Paese e destinati all'Europa. Lo stupefacente, hanno reso noto fonti ufficiali, era nascosto in quattro container.

Nel novembre scorso la polizia italiana aveva scoperto un carico di 270 chilogrammi di eroina nascosti in un container a bordo di una nave proveniente dal porto iraniano di Bandar Abbas e attraccata a Genova.

Attraverso l'Iran passano alcune delle principali rotte dell'esportazione di stupefacenti verso l'Europa a partire dall'Afghanistan, il principale produttore mondiale di oppio.

Neuer Inhalt Horizontal Line