La Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni all'Iran che colpiranno l'acciaio e altri metalli: un duro colpo per l'industria mineraria di Teheran.

Nel dettaglio ad essere colpite sono le industrie che producono ed esportano alluminio, acciaio, ferro e rame, la voce più importante dell'export di Teheran dopo il settore petrolifero.

Se la condotta di Teheran non cambierà sostanzialmente ci saranno ulteriori azioni": ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha però anche la mano: "Abbiamo posto 12 condizioni e spero in un incontro un giorno con i leader iraniani per raggiungere un accordo complessivo e dare al popolo iraniano il futuro che merita".

"La nostra campagna per fare pressione sull'Iran è ai massimi di sempre e le sanzioni di oggi la rafforzano", ha quindi sottolineato Trump, spiegando come il settore colpito oggi rappresenta il 10% delle esportazioni.

Trump torna quindi a mettere sull'avviso tutti i Paesi che permetteranno all'acciaio e ai metalli iraniani di approdare nei loro porti: "Non lo tollereremo".

Neuer Inhalt Horizontal Line