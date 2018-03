Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ottobre 2012 17.11 15 ottobre 2012 - 17:11

Il Consiglio dei ministri degli esteri della Ue ha indurito il pacchetto di sanzioni contro il programma nucleare iraniano. Le nuove misure puntano ad assicurare che "le istituzioni finanziarie Ue non gestiscano fondi che possano contribuire al programma iraniano o sviluppare missili balistici".

Inoltre, "sono proibite tutte le transazioni tra le banche iraniane e quelle europee, a meno che non siano esplicitamente autorizzate in anticipo dalle autorità nazionali, sotto strette condizioni". Il Consiglio ha anche deciso di rafforzare le misure restrittive contro la Banca centrale iraniana.

Il nuovo pacchetto mette poi al bando le esportazioni verso l'Iran di nuovo materiale che può essere rilevante per il programma nucleare e balistico iraniano o per le industrie controllate dal corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane. Ciò riguarda in particolare grafite, metalli grezzi o semi-grezzi, come alluminio o acciaio, e anche software per processi industriali integrati. Le nuove restrizioni colpiscono ulteriormente anche le importazioni di petrolio dall'Iran verso la Ue. Navi e carghi che appartengono a cittadini e compagnie europee non potranno più essere usati per trasportare petrolio e prodotti petrolchimici iraniani. E tutto il commercio con l'Iran non sarà più coperto da crediti di esportazione a breve termine o garanzie o assicurazioni.

Infine, il consiglio ha aggiunto 34 entità iraniane nella lista di quelle a cui sono congelati i beni e interdetti i visti. Tutte le decisioni saranno pubblicate domani sulla Gazzetta ufficiale della Ue.

