Mentre le tensioni con l'Iran stanno aumentando, Washington annuncia l'invio di un altro migliaio di soldati in Medio Oriente. Secondo un alto funzionario di Teheran gli Stati Uniti e l'Iran stanno andando verso uno scontro.

"Ho autorizzato ulteriori 1000 uomini per scopo difensivo per affrontare le minacce in Medio Oriente" su richiesta del Central Command, afferma il segretario alla Difesa pro tempore americano Patrick Shanahan. "I recenti attacchi iraniani validano i rapporti di intelligence che abbiamo ricevuto sul comportamento ostile delle forze iraniane, che minacciano il personale e gli interessi americani nell'area", aggiunge Shanahan.

Dal canto suo, l'ambasciatore iraniano in Gran Bretagna, Hamid Baeidinejad, afferma che "Ci si sta avviando verso un confronto. E questa è una cosa seria per tutta la regione". "Mi auguro che a Washington si proceda con cautela e non si sottovaluti la determinazione dell'Iran" dice l'ambasciatore in un'intervista alla CNN, negando che ci sia l'Iran dietro all'attacco delle petroliere nel Golfo dell'Oman.

