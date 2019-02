l ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha esortato oggi il presidente americano Donald Trump a rivedere la politica fallimentare degli Stati Uniti nel Paese.

"Dopo 40 anni di scelte sbagliate è ora che Donald Trump ripensi la politica fallimentare Usa", ha scritto Zarif in un tweet in risposta a messaggi inviati ieri da Trump e dal suo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton in occasione del 40mo anniversario della rivoluzione islamica. Nei loro messaggio il presidente e Bolton avevano definito gli ultimi 40 anni di storia iraniana un fallimento a causa della "corruzione e della repressione" nel Paese.

Da parte sua, Zarif ha sottolineato che gli Usa hanno fallito per 40 anni, non essendo riusciti a "destabilizzare l'Iran".

