Iran contro Bolsonaro per ambasciata Brasile a Gerusalemme

L'Iran ha condannato oggi la decisione del presidente eletto brasiliano Jair Bolsonaro di spostare l'ambasciata del suo Paese in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme.

Teheran "continuerà le sue relazioni con il Brasile, ma la decisione del presidente eletto non aiuterà a portare la pace, la stabilità e la sicurezza e al riconoscimento dei diritti dei palestinesi", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Ghasemi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in visita in Brasile, ha detto ieri che Bolsonaro, il cui insediamento è in programma domani, procederà in tempi rapidi con lo spostamento dell'ambasciata, concretizzando una decisione annunciata il mese scorso.

