L'Iran farà ricorso alla Corte di giustizia internazionale dell'Aja contro gli Stati Uniti per aver bloccato gli aiuti internazionali diretti alla popolazione iraniana colpita dalle alluvioni.

Lo ha dichiarato la vicepresidente per gli Affari legali della Repubblica islamica, Laya Joneidi.

Secondo Teheran gli Usa, pur avendo imposto sanzioni finanziarie, non possono bloccare le transazioni bancarie che riguardino aiuti in medicinali, cibo o equipaggiamento sanitario. Joneidi ha poi aggiunto che nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, secondo le norme della Corte internazionale di Giustizia non si possono bloccare le transazioni bancarie iraniane relative a cibo, medicine e prodotti medicali.

"Per colpa del bando Usa, la Mezzaluna rossa iraniana non ha potuto ricevere alcun aiuto in valuta dagli altri Paesi - ha proseguito -. E' una gravissima violazione delle norme da parte degli Stati Uniti, e proprio nel campo dei diritti umani e degli aiuti umanitari".

Forti piogge e alluvioni, a partire dal 19 marzo scorso, hanno causato danni e distruzione in Iran, soprattutto nelle regioni settentrionali del Golestan, Khuzestan e Lorestan provinces, uccidendo almeno 76 persone.

Neuer Inhalt Horizontal Line