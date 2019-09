L'Iran ha avviato come annunciato la terza fase del suo disimpegno dall'accordo sul nucleare iraniano siglato nel 2015. Il portavoce dell'agenzia atomica Behrouz Kamalvandi ha annunciato che si è iniziato a introdurre gas uranio all'interno delle centrifughe.

Si tratta del quarto impegno su otto nell'ambito dell'intesa sull'arricchimento dell'uranio.

Stando a Kamalvandi sono state "attivate" nuove centrifughe avanzate, 20 Ir4 e 20 Ir6, con "una capacità molto maggiore delle precedenti". "Abbiamo iniziato a togliere le limitazioni imposte a Ricerca e Sviluppo dall'accordo. Questo includerà lo sviluppo di nuove e più avanzate centrifughe.

Il portavoce ha anche sostenuto che l'Iran ha la capacità di arricchire l'uranio "ben oltre la soglia del 20%". L'agenzia, ha poi precisato, non riutilizzerà più il carburante usato nei reattori e ha iniziato ad aumentare ulteriormente lo stoccaggio dell'uranio.

Kamalvandi ha poi ammonito l'Europa: "dovrebbe sapere che non è rimasto molto tempo per salvare l'intesa sul nucleare". Il portavoce ha quindi confermato che i siti nucleari saranno aperti agli ispettori dell'Onu e che un team dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) arriverà oggi in Iran per delle ispezioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line