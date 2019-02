Il ministro della Difesa iraniano Amir Hatami ha presentato il nuovo missile da crociera a lungo raggio 'Hoveizeh', durante le cerimonie per celebrare il quarantesimo anniversario della Rivoluzione Islamica del 1979.

Hatami ha sottolineato che il nuovo missile, con una portata di 1'350 chilometri, può essere preparato in un tempo molto breve per reazioni rapide, è in grado di volare a bassa quota e ha un alto potere distruttivo. Lo riferisce l'agenzia di stampa della Repubblica Islamica Irna.

"L'Iran non aspetterà il permesso di altri per rafforzare il suo potere difensivo e aumenterà le attività per garantire la propria sicurezza nazionale", ha detto Hatami rispondendo alle minacce degli Stati Uniti, che chiedono all'Iran di interrompere le sue attività missilistiche. "Niente può ostacolare le attività dell'Iran e come ha detto il leader Ali Khamenei - ha aggiunto - risponderemo aspramente a qualsiasi minaccia allo stesso livello".

Neuer Inhalt Horizontal Line