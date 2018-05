Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 maggio 2018 13.25 19 maggio 2018 - 13:25

L'Iran e la Commissione Ue confermano la volontà di andare avanti insieme sulla strada dell'applicazione dell'accordo sul nucleare.

"Riteniamo che l'applicazione del piano approvato all'unanimità dal Consiglio di sicurezza dell'Onu con la risoluzione 2231 sia cruciale per lo sviluppo della regione nonché per la pace e la sicurezza", si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dopo l'incontro svoltosi oggi a Teheran tra il commissario Ue per l'energia Arias Canete e il vicepresidente iraniano Salehi, capo dell'organizzazione per l'energia atomica del Paese.

Nella nota congiunta si ricorda che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha confermato in dieci rapporti che l'Iran sta applicando correttamente l'intesa e che quindi l'Ue resta a sua volta impegnata a rispettare l'accordo fino a quando Teheran continuerà a farlo.

