Questo contenuto è stato pubblicato il 3 giugno 2018 13.13 03 giugno 2018 - 13:13

La francese Mélina Boughedir è stata condannata all'ergastolo da una corte irachena per appartenenza all'Isis. Lo riferisce "Le Monde".

La donna, 27 anni, catturata a Mosul lo scorso anno mentre era con i suoi quattro figli minorenni, era stata condannata in primo grado a sette mesi per ingresso illegale nel paese. Oggi la nuova sentenza, aggravata dall'accusa di appartenenza allo Stato islamico. "Sono innocente, mio marito mi ha ingannato e ha minacciato di partire con i miei figli", ha detto la donna in aula.

