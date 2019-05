Jihadisti dell'Isis condannati a morte in Iraq sarebbero stati costretti a confessare.

Sette cittadini francesi sono stati condannati a morte in Iraq con l'accusa di essere affiliati all'Isis, ma almeno due di loro hanno riferito tramite i loro legali a Human Rights Watch di essere stati costretti a una falsa confessione con torture e maltrattamenti.

Lo afferma Hrw in una nota. Un processo si è tenuto tra il 26 e il 29 maggio e un altro è stato rinviato. Nonostante la denuncia di confessioni forzate, il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian - riferisce Hrw - ha sostenuto che gli accusati hanno subito un "giusto processo".

Per questo l'organizzazione per i diritti umani ha esortato la Francia e gli altri Paesi a "non farsi mandanti esterni di sistemi di giustizia abusanti nei confronti dei loro cittadini sospetti di terrorismo".

"Questi Paesi - ha detto Lama Fakih, direttore di Hrw per il Medio Oriente - non dovrebbero accettare supinamente che propri cittadini siano giudicati in Stati dove il loro diritto a un processo giusto e alla protezione dalle torture possa essere violato".

