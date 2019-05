L'Iraq ha annunciato oggi di aver processato e condannato alla pena di morte o all'ergastolo più di 500 membri dell'Isis, uomini e donne di diverse nazionalità, in tutto il 2018.

In un comunicato diffuso dalla Suprema corte di giustizia di Baghdad, si afferma che nel corso dell'anno scorso sono state emesse 514 sentenze, mentre 202 casi sono ancora sotto processo e altri 44 sono in attesa di giudizio. Solo in undici casi, si legge nel comunicato, gli imputati sono stati prosciolti e rimessi in libertà.

Tra i miliziani Isis condannati a morte ci sono anche alcuni francesi, come il 58enne Lahcen Ammar Gueboudj. Ma nel comunicato non si precisano di quali nazionalità siano gli oltre 500 condannati.

L'Iraq aveva dichiarato formalmente sconfitto l'Isis nel 2017. E si è offerto anche di recente di processare e giustiziare numerosi foreign fighters, tra i quali francesi e di altre nazionalità, in cambio di una ricompensa economica: circa un milione di dollari a imputato.

Nella sua recente visita a Parigi, il premier iracheno Adel Abdel Mahdi ha raggiunto un accordo con la Francia per processare in Iraq una serie di foreign fighters francesi considerati non grati da Parigi.

