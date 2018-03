Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 9.19 16 marzo 2018 - 09:19

Un elicottero militare Usa, un HH-60, è precipitato nell'ovest dell'Iraq, vicino alla frontiera con la Siria. Lo riferisce la Cnn citando fonti militari americane.

Stando alle prime indicazioni fornite dai media Usa, l'elicottero HH-60 Pave Hawk sarebbe precipitato nella regione di Anbar con sette persone a bordo e non era in missione di combattimento.

Non vi sono al momento indicazioni che il velivolo sia stato abbattuto, stando a fonti militari americane citate dai media statunitensi.

Il Pave Hawk era in transito da una location a un'altra quando è caduto nei pressi di Qaim. Stando alle prime ricostruzioni, vi erano sette passeggeri a bordo e non eè chiaro se vi siano sopravvissuti. Lo Us Central Command ha sottolineato in un comunicato che squadre di soccorso sono sul posto e che sarà avviata un'inchiesta per stabilire le cause dell'episodio.

La coalizione a guida Usa impegnata nella lotta contro l'Isis in Iraq e Siria ha un avamposto a Qaim, che si trova vicino al confine con la Siria.

