Il vicepresidente USA Mike Pence sarà in visita in Iraq, secondo alcuni media

Il vice presidente americano Mike Pence è arrivato in Iraq per una missione non programmata. Lo ha riferito l'emittente Sky News Arabia. Secondo i media locali, Pence visiterà le truppe statunitensi di stanza nella base di Ein Assad, nella provincia di Anbar.

Secondo fonti citate dall'agenzia di stampa 'Dpa', Pence ha in programma anche di incontrare a Baghdad il primo ministro, Adel Abdel-Mahdi ed il presidente del Parlamento, Mohammed al-Halbousi.

In queste ore la capitale irachena è di nuovo teatro di nuove manifestazioni contro il carovita e la corruzione. I media satellitari parlano di un manifestante ucciso e 12 feriti dalle forze di sicurezza.

