Il presidente iracheno Barham Saleh si prepara a dare l'incarico di formare il nuovo governo all'attuale capo dell'intelligence irachena, Mustafa Kazimi, sciita e vicino al partito Daawa, sostenuto dall'Iran.

Lo riferiscono fonti politiche irachene vicine al capo di Stato, citate stamani dalla tv irachena Sumariya.

Nel quadro delle proteste popolari anti-governative, in corso dal primo ottobre, il premier iracheno Adel Abdel Mahdi si era dimesso a fine novembre. Da due mesi i principali blocchi parlamentari non riescono a trovare un accordo per nominate un premier incaricato di formare il governo.

Due giorni fa Saleh aveva lanciato un ultimatum ai blocchi parlamentari perché raggiungano un accordo entro il 1. febbraio. In caso contrario, aveva scritto Saleh, nominerà lui stesso un premier incaricato che ha raccolto sufficienti consensi parlamentari.

In questo quadro, Mustafa Kazimi è, secondo le fonti, il candidato preferito dal capo dello Stato e il suo nome era già stato indicato durante le consultazioni di dicembre.

