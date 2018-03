Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 novembre 2014 21.42 07 novembre 2014 - 21:42

Il presidente Obama ha autorizzato il dispiegamento di ulteriori truppe in Iraq, fino ad un massimo di altri 1.500 militari, per un ruolo non di combattimento, ma di addestramento, assistenza e in qualità di consiglieri per le forze armate irachene. Lo rende noto la Casa Bianca.

Obama, chiederà inoltre al Congresso ulteriori 5.6 miliardi di dollari per la lotta contro jihadisti dello Stato islamico. È quanto riferiscono i media americani.

