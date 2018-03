Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 dicembre 2011 13.53 26 dicembre 2011 - 13:53

Quattro razzi katiuscia sono stati lanciati ieri sera sul lato sud di campo Ashraf, in Iraq, dove risiedono circa 3500 membri dei Mujaheddin del Popolo iraniano, movimento di opposizione al regime di Teheran.

Lo denuncia il segretario del Consiglio Nazionale della Resistenza iraniana secondo cui a tirare i razzi, "che hanno pericolosamente colpito le adiacenze dei dormitori" sarebbero state "le squadracce del terrore appartenenti alla forza terroristica Qods", il corpo d'elite dei Guardiani della Rivoluzione. Non si hanno notizie di vittime o feriti.

La scorsa settimana l'Iraq, che non vuole i dissidenti iraniani sul proprio territorio, ha accettato di rinviare l'ultimatum, fissato alla fine dell'anno, per lo smantellamento del campo, a condizione che l'ONU trasferisca 4-800 persone in altri Paesi.

