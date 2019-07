Il governo iracheno ha invitato oggi il presidente americano Donald Trump ad aprire all'Iran così come ha con la Corea del Nord.

In un messaggio affidato al suo profilo ufficiale di Twitter, il ministro degli esteri iracheno Muhammad Ali al Hakim ha scritto: "L'iniziativa presa dal presidente Trump con la Corea del Nord è molto importante per la pace e la sicurezza mondiale, così come per gli accordi commerciali con la Cina". Il riferimento è alla storica stretta di mano avvenuta nei giorni scorsi tra Trump e il leader nord-coreano Kim Jong-un nella zona contesa tra le due Coree.

Il ministro iracheno ha aggiunto: "Questo contribuirà a stabilizzare i commerci a livello mondiale. Spero che questo possa essere replicato con l'Iran, in modo che la nostra regione possa stabilizzarsi e prosperare economicamente".

L'Iraq è da più di 15 anni diviso da una influenza iraniana e una americana. E nell'ambito delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran e i loro alleati nella regione, il governo di Baghdad ha invitato le parti a risolvere il conflitto con dialogo e diplomazia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano