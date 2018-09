Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2018 20.45 19 settembre 2018 - 20:45

Una turista svizzera è morta a causa della furia della tempesta Ali, che sta imperversando sull'Irlanda.

La donna, sulla cinquantina, si trovava all'interno del suo camper nell'ovest dell'isola, quando il veicolo è stato spazzato via dai forti venti, precipitando da una scogliera.

Il corpo della vittima è stato ritrovato sulla spiaggia di Claddaghduff, vicino a Clifden. Un'altra persona è invece deceduta in Irlanda del Nord, sempre per il maltempo: si tratta di un giovane di circa 20 anni, colpito da un albero caduto in un parco nel quale stava lavorando.

Su Twitter, il presidente irlandese, Michael Higgins, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia della donna. Ali, che non ha risparmiato nemmeno la Scozia, ha provocato molti disagi in Irlanda, tra cui la chiusura di strade e black-out su vasta scala. Domani dovrebbe perdere intensità e dirigersi verso l'Inghilterra settentrionale e il Galles.

