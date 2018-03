Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 12.42 12 febbraio 2018 - 12:42

Si va verso una svolta in Irlanda del Nord per riformare un governo di unità nazionale composto da esponenti unionisti e repubblicani dopo 13 mesi di tentativi falliti.

I due premier di Gran Bretagna e Irlanda, rispettivamente Theresa May e Leo Varadkar, arrivano oggi a Belfast per prendere parte a quelli che potrebbero essere i colloqui decisivi per sbloccare la lunga impasse politica.

Secondo i media del Regno Unito, ci sono una serie di segnali in questo senso, come la volontà mostrata dalla nuova leader del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, nel trovare un accordo con la sua omologa unionista, Arlene Foster.

È previsto che May e Varadkar incontrino a Stormont, sede dell'assemblea legislativa nordirlandese, i rappresentanti dei due schieramenti politici per superare le attuali differenze. L'ultimo 'round' di negoziati era stato lanciato il 18 gennaio scorso dalla ministra britannica per l'Irlanda del Nord, Karen Bradley.

