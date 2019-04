I governi centrali di Londra e Dublino scendono in campo per rilanciare il negoziato per la formazione di un nuovo governo locale di unità nazionale in Irlanda del Nord dopo circa tre anni d'impasse.

Lo annunciano la premier britannica Theresa May e quello irlandese Leo Varadkar con una dichiarazione congiunta in cui spiegano che l'iniziativa vuole essere una risposta ai timori di un ritorno della violenza favorito dal vuoto politico a Belfast, ma soprattutto "un modo concreto" per onorare a Lyra McKee: la reporter 29enne impegnata per la pace uccisa la settimana scorsa da un proiettile vagante della New Ira mentre documentava una sparatoria a Derry.

May e Varadkar mirano a rispondere al sentimento popolare unitario emerso sotto i loro occhi ai funerali di Lyra nella cattedrale di St. Anne a Belfast. E hanno convocato da oggi un nuovo processo politico invitando tutti i partiti nordirlandesi, unionisti e repubblicani. Negoziati di cui intendono farsi garanti insieme, nella speranza che gli attori locali riannodino il filo intrecciato fin dagli accordi di pace del 1998.

