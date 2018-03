Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 17.01 27 febbraio 2018 - 17:01

Sarà l'Ufficio federale di polizia (fedpol) l'autorità chiamata a svolgere una procedura penale amministrativa contro la Posta, in relazione alle irregolarità riscontrate nelle sovvenzioni concesse a favore del traffico viaggiatori regionale di AutoPostale.

Lo ha deciso il Consiglio federale, su proposta del Dipartimento dei trasporti (DATEC).

Le irregolarità sono venute a galla nell'ambito delle attività di revisione svolte dall'Ufficio federale dei trasporti: è risultato che AutoPostale tra il 2007 e il 2015 ha incassato indebitamente, attraverso manipolazioni contabili, sussidi federali e cantonali per un totale di 78,3 milioni di franchi.

Il Consiglio federale, si legge in un comunicato del DATEC, ha preso atto del fatto che per l'inchiesta penale e la valutazione delle irregolarità non sono competenti né il Ministero pubblico della Confederazione, né il Ministero pubblico generale del Cantone di Berna.

L'inchiesta e le valutazioni in merito a eventuali infrazioni alle disposizioni della legge federale sui sussidi sono ora state affidate a fedpol, che non avendo nella vicenda "interessi propri", può svolgere tale funzione "in modo imparziale e indipendente".

A questo stadio, spiega il DATEC, non è possibile dare indicazioni sulla durata della procedura: molto dipenderà "dagli elementi che emergeranno". A seconda dei risultati e degli eventuali ricorsi non è escluso che trascorrano anni prima di giungere a una decisione definitiva.

Neuer Inhalt Horizontal Line