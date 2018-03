Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

7 ottobre 2014 - 19:37

Almeno quattro attacchi chimici sono stati compiuti con il gas cloro a settembre in Iraq per mano dello Stato islamico (IS). Lo ha riferito, a quanto si apprende, la delegazione russa al Consiglio esecutivo dell'Opac (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche), aggiungendo che nel Paese sono stati trovati barili e fusti pieni di gas cloro e che i gruppi terroristici ne stanno sperimentando l'uso.

Intanto il vicepremier turco Yalcin Akdogan citato dai media arabi ha chiesto agli Usa "di aumentare i radi aerei su Kobane e la loro efficacia". Il governo "è molto preoccupato per quanto accade" e la conquista della città da parte dell'IS "non ci farebbe certo piacere", ha detto il vicepremier replicando alle accuse di immobilismo rivolte alla Turchia in questi giorni.

Il rappresentante dell'Iraq all'Opac ha invece confermato un solo episodio, avvenuto sempre a settembre a Saqlawiya nel nord del Paese, riferendo di 11 militari feriti, ma immediatamente curati.

La preoccupazione sulle armi chimiche non riguarda più solo la Siria, ha sottolineato la delegazione di Mosca nella riunione odierna - dedicata in gran parte al piano di distruzione del programma chimico di Bashar al-Assad -, ma anche la Libia, con il timore che residui dell'arsenale chimico di Muammar Gheddafi ancora da smantellare possano finire in mano ai terroristi.

Dal canto loro, riferiscono fonti dell'Opac, Stati Uniti e Italia (in veste di presidente di turno dell'Ue) hanno ricordato il recente rapporto degli investigatori sui continui attacchi con cloro da parte del regime di Assad e sottolineato che Damasco deve ancora adempiere ai suoi obblighi con la comunità internazionale, in particolare riguardo alla distruzione di 12 siti di produzione di armi chimiche.

Il governo siriano deve infine chiarire le discrepanze nella dichiarazione sul proprio arsenale, perché restano sospetti di omissioni sulla reale entità delle armi chimiche in suo possesso.

